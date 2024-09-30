Paul und Mama heiraten MuratJetzt kostenlos streamen
Lindenstraße
Folge 40: Paul und Mama heiraten Murat
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
„Paul und Mama heiraten Murat“: Gerührt betrachtet Lisa den Kalendereintrag, den sie gemeinsam mit ihrem Sohn für den heutigen Tag geschrieben hat. Die ganze Wohnung gleicht einem einzigen Matratzenlager. In jedem Raum haben mehrere Gäste aus der Türkei übernachtet, denn bei der großen Hochzeitsfeier darf natürlich niemand fehlen.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick