Lindenstraße

Staffel 24Folge 25vom 30.09.2024
Folge 25: Wenn du geschwiegen hättest...

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Die Aufregung vor dem heutigen Prozesstag versucht Hans mit einem Kräuterschnaps herunterzuspülen. Aufgewühlt fiebert er Sarahs Aussage entgegen. Seit einer Woche hat sie nicht mehr mit ihm gesprochen. Bruno Skabowski kann Anna nicht verzeihen, dass sie ihm wochenlang die Wahrheit über den Tod seines Sohnes verschwiegen hat.

ARD Plus
