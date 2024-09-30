Lindenstraße
Folge 44: Politik
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heiße Phase im Bundestagswahlkampf. Pünktlich hierzu erscheint Klaus' Titelstory über Regine Kerner im „Münchener Kurier“. Mit keinem Wort erwähnt er darin ihren behinderten Sohn, den sie vor der Öffentlichkeit geheim hält. Klaus ist überzeugt, das Richtige zu tun. Schließlich sollte allein die politische Arbeit der engagierten Dame im Vordergrund stehen.
