Lindenstraße

ARD PlusStaffel 24Folge 52vom 30.09.2024
Folge 52: Steffi

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Rosenkrieg bei Tanja und Suzanne. Die Ehe der beiden ist am Ende und es entbrennt ein Streit um das Sorgerecht von Söhnchen Simon. Noch eine Ehe in der Krise: Die Ereignisse der vergangenen Monate sind nicht spurlos an Andy und Gabi vorübergegangen. Die Streitereien wegen Timo und Andys Flirt mit einer Nachbarin stellen ihre Beziehung auf die Probe.

