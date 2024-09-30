Lindenstraße
Folge 26: Willkommen im Leben
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Caro und Nico fahren in die Klinik. Ihr Baby soll per Kaiserschnitt geholt werden. Aber es gibt Komplikationen. Anna kommt in den offenen Vollzug. Tagsüber darf sie fortan das Gefängnis verlassen. Aber wirklich frei fühlt sie sich nicht. Felix und Jack sitzen in der Klemme. Bei ihrer Protestaktion gegen einen Schweinemastbetrieb ist Jack eindeutig über das Ziel hinausgeschossen.
