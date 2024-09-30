Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Sarahs Entscheidung

ARD PlusStaffel 24Folge 27vom 30.09.2024
Sarahs Entscheidung

Sarahs EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 27: Sarahs Entscheidung

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch macht Sandra sich mit Vasily auf den Weg ins Jugendamt. Dort möchte sie sich nach ihren beiden Töchtern erkundigen, die sie seit acht Jahren nicht gesehen hat. &quot;Knöllchenterror&quot;: Wieder einmal regt Andy sich extrem über einen Strafzettel an seinem Taxi auf. Seinen Unmut gibt er Maria Stadler lautstark zu verstehen. Doch die Politesse zetert energisch zurück.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen