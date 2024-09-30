Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Der Kampf geht weiter!

ARD PlusStaffel 24Folge 34vom 30.09.2024
Der Kampf geht weiter!

Lindenstraße

Folge 34: Der Kampf geht weiter!

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Momo kommt in Sachen feste Arbeitsstelle auf keinen grünen Zweig. Die Agentur für Arbeit rät dem diplomierten Psychologen sogar zu einer Umschulung zum Pfleger. Mit einem Job als Nachtwache in der Psychiatrie hält er sich derzeit finanziell über Wasser. Genervt nimmt Momo zur Kenntnis, wie seine Mitbewohner ihn für ihre Zwecke einspannen wollen. In deren Augen hat er ja sowieso nichts zu tun.

