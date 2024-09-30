Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 25Folge 29vom 30.09.2024
Folge 29: Lukas
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Caro wurde von den Ärzten aus dem künstlichen Koma geholt. Zum ersten Mal hält die junge Mutter ihren Sohn Lukas im Arm. Für Jack und Felix ist die Lage nach wie vor ernst. Nach ihrer Protestaktion gegen einen Schweinemastbetrieb drohen ihnen immer noch juristische Konsequenzen. Hajo geht mit seiner Mutter Hilde zu Dr. Stadler. Nach einigen Tests konfrontiert der Arzt die beiden mit der Diagnose.

