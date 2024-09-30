Lindenstraße
Folge 31: Ausgesperrt
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Hans macht sich große Sorgen um Anna. Auch wenn sie jetzt im offenen Vollzug ist – die Zeit im Gefängnis scheint bei Anna emotionale Wunden hinterlassen zu haben. Bei Hajos Mutter Hilde werden die Anzeichen einer beginnenden Demenz immer deutlicher. Aus diesem Grund braucht sie permanente Aufsicht, gegen die sie sich jedoch strikt wehrt.
