Lindenstraße
Folge 33: Der Gast
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sandra hat sich entschlossen, ihren Vater zu treffen. Der alte Mann ist sehr krank und wird bald sterben. Die Bande zwischen Dr. Stadler und der frisch geschiedenen Ines festigen sich: Ernesto bittet Ines, ihn zu einem Familienessen bei den Stadlers zu begleiten. Sorgen für Helga: Im Reisebüro laufen die Geschäfte schon seit längerer Zeit schlecht.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick