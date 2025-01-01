Gewissheit braucht keinen BeweisJetzt kostenlos streamen
Lotta in Love
Folge 106: Gewissheit braucht keinen Beweis
25 Min.Ab 12
Lotta vernichtet das Band aus dem Diktiergerät endgültig. Sie erwartet eine Erklärung von Leander, der sie nur für seine Fehde mit Klaus instrumentalisieren wollte. Michael und Alex beschließen indessen, ihre wieder aufgenommene Beziehung vorerst geheim zu halten. Doch auch an anderer Front ist Versöhnung in Verzug: Lotta ist fassungslos, als ihre Mutter verheult vor ihrer WG-Türe steht und verkündet, dass sie sich von Max scheiden lassen will.
