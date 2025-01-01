Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

ProSiebenStaffel 1Folge 122
Folge 122: Zuckerbrot und Peitsche

24 Min.Ab 12

Lotta ist fassungslos: Ihretwegen hat Sven Anna den Laufpass gegeben! Leander versucht, sie aufzumuntern - vergeblich. Lotta traut sich nicht, ihrer Freundin die grausame Wahrheit zu sagen. Das macht wiederum Sven, und Anna ist außer sich vor Wut. Sie packt daraufhin ihre Koffer und konfrontiert Lotta damit, dass sie ihre Beziehung mit Sven zerstört hat. Eine Ohrfeige von Anna krönt Lottas Tag ...

