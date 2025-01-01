Lotta in Love
Folge 21: Schwanger?
25 Min.Ab 12
Lotta weiß nicht, dass ihre Eltern einen Riesenstreit wegen des Geldes hatten, das sie ihnen gegeben hat. Gut gelaunt lässt sie sich auf Alex schminken, freut sich auf ihre erste Autogrammstunde - bis sie eine schockierende Neuigkeit erfährt: Alex und Michael waren ein Paar. Olivia hat zufälligerweise von Klaus' und Sandra Rothers Affäre erfahren. Dummerweise hat er seine Uhr in Sandras Hotelzimmer vergessen. Olivia schmiedet einen perfiden Racheplan ...
