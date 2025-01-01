Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 27
Folge 27: Der Erfolg

24 Min. Ab 12

Lottas Auftritt als Alex in der Autogrammstunde endet in einem Fiasko. Obwohl sie weiß, dass es nicht an ihr gelegen hat, ist sie frustriert. Als Lotta dann auch noch erfährt, dass Max kollabiert ist, wirft sie das völlig aus der Bahn. Anna gelingt es nicht, ihr Mut zu machen - es kommt zum Streit zwischen den Freundinnen ... Anna selbst hat endlich Svens Plan, den Taxischein zu machen, akzeptiert und entschuldigt sich bei ihm mit einem Geschenk ...

