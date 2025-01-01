Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Das Angebot

ProSieben Staffel 1 Folge 42
Das Angebot

Lotta in Love

Folge 42: Das Angebot

24 Min. Ab 12

Lotta schafft es, ihr Skizzenbuch aus der Musikervilla zu holen, ohne dass es von Michael bemerkt wird. Wenig später studiert sie bei Firework Records heimlich ihre Tanzchoreographie ein. Währenddessen erteilt Achim Olivia eine Abfuhr, als er erfährt, dass sie seine Firma an ein Konkurrenzlabel verkaufen will ... Stix erkennt Kayes und Ninjas wahre Gefühle füreinander und fädelt ein, dass die beiden alleine im Tonstudio bleiben.

