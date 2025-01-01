Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Test

Staffel 1Folge 69
Folge 69: Der Test

24 Min.Ab 12

Lotta ist geschockt, als Patrick sie überraschend im Studio küsst - und just in dem Moment Michael reinplatzt. Sie will Michael alles erklären, doch der geht ihr absichtlich aus dem Weg. Lotta sieht jetzt nur noch ein Mittel, an ihn ranzukommen: als Alex. Ihr gegenüber äußert sich Michael enttäuscht über Lotta, von der er dachte, sie sei weniger promigeil ... Achim ist verwundert, dass Klaus keinen Kontakt mehr zu Olivia hat. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung ...

