Lotta in Love
Folge 72: Alex kommt zurück
24 Min.Ab 12
Lotta beklagt sich bei Laurenz, dass ihr großer Traum durch Olivia wieder zerstört wurde. Laurenz mahnt sie zu Geduld und Ausdauer. Lotta schreibt daraufhin frustriert den Songtext für den neuen Alex-Song und nennt ihn "Everything must Change" - Stix ist völlig begeistert. Klaus eröffnet indes Michael, dass er eher gestern als morgen einen neuen Song einspielen muss und setzt ihn unter Druck. Michael spielt ihm die Melodie vor ...
