Lotta in Love
Folge 85: Ein Streit mit Folgen
24 Min.Ab 12
Lotta kann es nicht glauben, dass die Presse sie als verrücktes Groupie darstellt. Sie klärt ihre Mutter notgedrungen über ihr Doppelleben auf. Aber Lotta gibt sich nicht geschlagen: Sie trifft sich mit einem Journalisten und erzählt ihre Version der Geschichte ... In Stix findet Lotta ungeahnte Unterstützung. Je mehr Einzelheiten Stix über Lottas "Double-Karriere" bei Firework Records erfährt, desto größer wird ihre Wut auf Klaus. Zornig stürmt Stix in sein Büro ...
