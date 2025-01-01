Lotta in Love
Folge 91: Missverständnisse
23 Min.Ab 12
Lotta freut sich auf ein Treffen mit ihrem potenziellen Manager Leander. Michael warnt Leander, den er von früher kennt, vor Lotta und ihren "Lügen". Auch zwischen Leonie und ihrem Sohn entwickelt sich ein Missverständnis: Vince missdeutet die Erklärungen seiner Mutter und denkt, Rainer wäre sein Vater. Leonie gelingt es zunächst nicht, dies aufzuklären. Max dichtet seiner Frau eine Affäre mit Oskar an. Der Verdacht entwickelt sich schnell zu einer veritablen Ehekrise.
