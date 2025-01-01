Lotta in Love
Folge 97: Tabathas Rausschmiss
24 Min.Ab 12
Lotta will mehr über Leanders zurückliegende Verstrickungen mit Alex und Klaus erfahren, aber er lenkt ab. Im Zweifel, ob sie Achims Angebot, das Tonstudio zu nutzen, annehmen kann, bespricht sich Lotta mit Laurenz. Der rät Lotta, ihre Chancen wahrzunehmen ... Alex beschwert sich indes bei Klaus über Lotta. Sie wirft ihm vor, mit seinen krummen Methoden ihre Karriere zu gefährden. Klaus versichert, dass er Lotta und Leander schnellstmöglich entsorgen will.
