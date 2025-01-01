Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Verhängnisvolle Vergangenheit

ProSiebenStaffel 1Folge 103
Folge 103: Verhängnisvolle Vergangenheit

24 Min.Ab 12

Nach ihrem Flirt bringt es Lotta endlich über sich, Michael von der heimlichen Tonbandaufnahme zu erzählen - Michael ist tief enttäuscht. Lottas letzte Hoffnung auf Versöhnung ist, dass sie das Band besorgt und es ihm gibt. Klaus hat indes jede Menge Ärger: Achim verlangt Einsicht in die Akten des Merchandising-Deals mit der Firma von Sandra Rother. Michael ist stinksauer, weil Klaus hinter seinem Rücken drei neue Musiker für die Band engagiert hat ...

