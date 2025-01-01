Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Gewissheit braucht keinen Beweis

ProSiebenStaffel 1Folge 106
Gewissheit braucht keinen Beweis

Gewissheit braucht keinen BeweisJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 106: Gewissheit braucht keinen Beweis

25 Min.Ab 12

Lotta vernichtet das Band aus dem Diktiergerät endgültig. Sie erwartet eine Erklärung von Leander, der sie nur für seine Fehde mit Klaus instrumentalisieren wollte. Michael und Alex beschließen indessen, ihre wieder aufgenommene Beziehung vorerst geheim zu halten. Doch auch an anderer Front ist Versöhnung in Verzug: Lotta ist fassungslos, als ihre Mutter verheult vor ihrer WG-Türe steht und verkündet, dass sie sich von Max scheiden lassen will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen