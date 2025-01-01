Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Gleiches recht für alle

ProSiebenStaffel 1Folge 107
Gleiches recht für alle

Gleiches recht für alleJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 107: Gleiches recht für alle

24 Min.Ab 12

Achim erlaubt Lotta, Leander und Ninja nach langem Hin und Her die Nutzung des Tonstudios, auch wenn Alex vor Eifersucht fast platzt. Als Vince mit Lotta probt, stößt Klaus hinzu und flippt vollkommen aus ... Klaus setzt indessen Alex unter Druck, endlich den geänderten Vertrag zu unterschreiben, um mit ihr zu einer anderen Plattenfirma gehen zu können. Olivia wird weiterhin von Jareis unter Druck gesetzt und erfährt bestürzt, dass das Merchandising-Konto geplündert worden ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen