Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Verhängnisvoller Gig

ProSiebenStaffel 1Folge 108
Verhängnisvoller Gig

Verhängnisvoller GigJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 108: Verhängnisvoller Gig

24 Min.Ab 12

Lotta kämpft gegen Stolz und Eifersucht: Alex wird heute "Everything Must Change" im Leonies singen! Laurenz stylt Alex für den Promotion-Gig - wird sie ihm das Doublestyling mit Lotta jemals verzeihen? Simone hat für das Event Tickets gekauft, um Max damit zu überraschen und eine Versöhnung einzuläuten, aber der hat kein Interesse und zerreißt die Eintrittskarten - Simone ist am Boden zerstört. Auch der Zwist zwischen Anna und Sven spitzt sich weiter zu ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen