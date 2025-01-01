Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Eine Intrige mit Folgen

ProSiebenStaffel 1Folge 109
Eine Intrige mit Folgen

Folge 109: Eine Intrige mit Folgen

24 Min.Ab 12

Lotta kann ihre Wut über den Kuss von Alex und Michael nicht mehr kontrollieren und erzählt Ninja daraufhin, dass sie den Songtext zu "Everything Must Change" geschrieben und damit Stix quasi in den Unfall getrieben hat ... Hendrik und Tabatha fallen nach dem Promo-Gig übereinander her. Am Morgen danach trifft Tabatha in der Küche auf Jessie, und sie zicken sich an ... Max' Kumpel Ernst macht Max ein verlockendes Jobangebot im Allgäu. Wird Simone nach all dem Zwist mitziehen?

