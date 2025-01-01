Lotta in Love
Folge 119: Verräterische Spuren
24 Min.Ab 12
Nachdem Simone Lottas Job im Leonies übernommen hat, stürzt sich Lotta voll auf ihre Gesangskarriere. Zwischen Michael und ihr wächst die Konkurrenz wie auch zwischen Klaus und Vince. Jessies Versuche, bei Ninja etwas über Lottas neuen Song in Erfahrung zu bringen, bleiben erfolglos. Derweil muss Olivia feststellen, dass der Mord an Jareis ihre Probleme nur kurzzeitig gelöst hat. Offensichtlich hat sie am Tatort einen Ohrring verloren, der sie nun überführen könnte ...
