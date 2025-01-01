Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 130
24 Min.Ab 12

Lotta überwindet mit Alex' Hilfe endlich ihre Bühnenangst. Ihre Schwester weigert sich zwar, Lotta zu doubeln, aber sie nimmt sie an der Hand, tritt mit ihr vors Publikum und überzeugt Michael, dass auch er Lotta begleiten soll ... Unglücklicher geht die Sache für Klaus aus: Achim entscheidet, nach Klaus' letztem Streich ihn nicht mehr zu schonen und übergibt die belastenden Unterlagen der Staatsanwaltschaft - Klaus wird verhaftet.

