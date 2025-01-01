Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Und immer wieder Michael

ProSieben
Staffel 1
Folge 28
Und immer wieder Michael

Lotta in Love

Folge 28: Und immer wieder Michael

24 Min.
Ab 12

Lotta ist am Boden zerstört: Michael ignoriert sie komplett. Sie ahnt nicht, dass Tabatha ihm zuvor verraten hat, dass Alex bei Firework Records war, ohne sich bei der Band zu melden. Doch dann stellt sich heraus, dass alles nur ein großes Missverständnis war ... Alex sieht derweil ein, dass sie besser noch einige Zeit im Sanatorium bleiben sollte. Doch die Band ist verunsichert und weiß nicht, wie es ohne Alex weitergehen soll. Michael stellt Klaus zur Rede.

