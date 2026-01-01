Lotta in Love
Folge 30: Neuer Auftrag - Neue Sorgen
25 Min.Ab 12
Lottas Vertrag als Alex-Double wurde verlängert - trotzdem ist sie aufgeregt: Ein Dessous-Fototermin steht an, den Klaus für sie arrangiert hat. Das Shooting soll bereits am nächsten Tag stattfinden. Sven hat sich bereit erklärt, Lotta weiterhin in der Wäscherei zu vertreten. Dort lässt Max alle glauben, es ginge ihm besser, doch heimlich schluckt er Schmerzmittel ... Indes kommen sich Ninja und Kaye bei einem Motorradausflug näher. Bis Kaye ihn auf seine Kindheit anspricht.
