Lotta in Love
Folge 31: Das Fotoshooting
24 Min.Ab 12
Das Fotoshooting droht zu platzen: Lotta hat sich wegen eines Pickels im Waschraum eingesperrt. So möchte sie nicht vor die Kamera treten. Es kostet Laurenz einige Überredungskunst, Lotta doch noch herauszulocken. Und Olivia muss - wenn auch zähneknirschend - zugeben: Lotta macht eine verdammt gute Figur beim Shooting ... Unterdessen hat Michael eine Idee für einen Song - aber seine Gitarre nicht dabei. Die hat er bei Firework Records vergessen. Er fährt los, um sie zu holen.
