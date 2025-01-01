Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Die Erpressung

ProSiebenStaffel 1Folge 35
Die Erpressung

Die ErpressungJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 35: Die Erpressung

24 Min.Ab 12

Max wird ins Krankenhaus eingeliefert. Als Lotta erfährt, dass ihr Vater nicht versichert ist, fasst sie einen folgenschweren Entschluss: Sie will Klaus erpressen ... Achim lässt nicht locker: Er will von seinem Sohn wissen, wann die Dessous-Fotos entstanden sind. Klaus ringt nach einer Erklärung, doch Achim ist verärgert: Er beschließt, sich wieder mehr in die Firma einzubringen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen