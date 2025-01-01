Lotta in Love
Folge 38: Die Party
24 Min.Ab 12
In der Villa der Band steigt eine Party unter dem Motto "Artists". Auch Lotta ist dabei, obwohl Klaus ihr jeden Umgang mit den Musikern verboten hat. Vincent und Kaye haben viel Spaß miteinander, was Ninja aber gar nicht passt. Doch Stix kann ihn beruhigen: Zwischen den beiden läuft nichts ... Olivia muss Klaus ablenken, damit er die Vertragsunterlagen nicht bei ihr entdeckt. Ihr Mittel: Sex. Danach planen sie ihren nächsten Schritt: Lotta muss Achim als Alex serviert werden.
