Lotta in Love
Folge 42: Das Angebot
24 Min.Ab 12
Lotta schafft es, ihr Skizzenbuch aus der Musikervilla zu holen, ohne dass es von Michael bemerkt wird. Wenig später studiert sie bei Firework Records heimlich ihre Tanzchoreographie ein. Währenddessen erteilt Achim Olivia eine Abfuhr, als er erfährt, dass sie seine Firma an ein Konkurrenzlabel verkaufen will ... Stix erkennt Kayes und Ninjas wahre Gefühle füreinander und fädelt ein, dass die beiden alleine im Tonstudio bleiben.
