Lotta in Love

ProSiebenStaffel 1Folge 43
24 Min.Ab 12

Vince bricht es fast das Herz, als er Kaye und Ninja knutschend in der Küche sieht. Achim ist begeistert: Seine geheime Aufnahme von Leonies Live-Auftritt ist perfekt. Lotta trainiert indessen wie besessen und kann die Tanzperformance mittlerweile perfekt. Bei einer letzten Probe mit Tanzcoach Detlef D! Soost passiert jedoch ein kleines Missgeschick.

