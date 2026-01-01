Lotta in Love
Folge 51: Nicht ohne meine Band
24 Min.Ab 12
Lotta muss Sven die Wahrheit über ihre Doppelrolle gestehen. Anna hat ein schlechtes Gewissen, weil Sven offenbar sauer ist und sich womöglich hintergangen fühlt. Der Einsatz der Überwachungskamera macht sich indes bezahlt: Sven entdeckt abends zwei Rowdies, die sich am Imbisswagen zu schaffen machen ... Die Stimmung in der Band wird immer schlechter. Klaus macht Michael klar, dass er eher die Band fallen lässt, als Alex' Karriere zu gefährden ...
