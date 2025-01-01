Lotta in Love
Folge 54: Ein rettender Engel
24 Min.Ab 12
Michael geht die Nacht mit Lotta nicht aus dem Kopf, und auch Lotta muss ihr Herz bei Anna ausschütten. Doch Anna hat ihre Bedenken an der Affäre. Tabatha und Laurenz, die vom nächtlichen Tete-à-tete der beiden wissen, besuchen indes Alex im Sanatorium und bitten sie, die Band zu unterstützen ... Unterdessen informiert Michael die Bandmitglieder über Klaus' Plan, die Band zu ersetzen. Zwischen den Musikern entbrennt ein heftiger Streit, als etwas völlig Unerwartetes passiert ...
