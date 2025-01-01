Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Ein rettender Engel

ProSiebenStaffel 1Folge 54
Ein rettender Engel

Lotta in Love

Folge 54: Ein rettender Engel

24 Min.Ab 12

Michael geht die Nacht mit Lotta nicht aus dem Kopf, und auch Lotta muss ihr Herz bei Anna ausschütten. Doch Anna hat ihre Bedenken an der Affäre. Tabatha und Laurenz, die vom nächtlichen Tete-à-tete der beiden wissen, besuchen indes Alex im Sanatorium und bitten sie, die Band zu unterstützen ... Unterdessen informiert Michael die Bandmitglieder über Klaus' Plan, die Band zu ersetzen. Zwischen den Musikern entbrennt ein heftiger Streit, als etwas völlig Unerwartetes passiert ...

