Lotta in Love
Folge 59: Alex' Zusammenbruch
24 Min.Ab 12
Alex geht es etwas besser. Olivia erzählt ihr, dass sie nicht mehr gedoubelt werde, doch Alex misstraut ihr. Sie sucht Lotta in der WG auf, um die Sache zu klären, und findet die Bestätigung für ihren Verdacht: Ihre Mutter hat sie wieder belogen. Unterdessen verlangt Olivia von Klaus, dass Lotta nie wieder als Alex in der Villa auftritt ... Leonie trifft sich mit Rainer und überreicht ihm ein Flugticket nach Australien. Sie macht ihm klar, dass sie ihn nie wieder sehen will ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick