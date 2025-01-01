Lotta in Love
Folge 70: Die Feuerprobe
24 Min.Ab 12
Michael macht "Alex" klar, dass die Band sie dringend zum Einsingen braucht. Lotta ist in Panik und bittet Patrick um Unterstützung - doch er lässt sie hängen. Jetzt muss Lotta alleine klarkommen ... Alex' Gesundheitszustand wird immer schlechter. Olivia versucht indes, einem Journalisten eine Story über Alex' "Urlaub" unterzujubeln, doch der winkt ab. Nach einer langen Fußball-WM-Finalnacht verkündet Michael der verkaterten Band, Alex werde zum Einsingen kommen ...
