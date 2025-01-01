Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 73
Folge 73: Lottas Song wird gestohlen

24 Min.Ab 12

Lotta freut sich sehr über die neue Chance, doch noch Gesangsaufnahmen machen zu dürfen. Zuvor hat sie noch eine Begegnung mit Michael, die sie emotional etwas durcheinander bringt, und ein Gespräch mit Laurenz, bei dem sie sich für seinen Zuspruch bedankt: Wenn man an seine Träume glaubt, dann gehen sie auch in Erfüllung! Auf der Suche nach den Lyrics für den neuen Song erhält Michael plötzlich unerwartete Hilfe von Stix, von der er den perfekten Text bekommt ...

ProSieben
