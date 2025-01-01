Lotta in Love
Folge 80: Böses Erwachen
25 Min.Ab 12
Lotta will Klaus um ein zweites Probesingen bitten, doch zu ihrem Unverständnis weist er sie schroff zurück. Sie ahnt nicht, dass er sie nur für seinen Plan benutzt, Alex unter Druck zu setzen ... Ninja verkündet, dass er ein Angebot der Konkurrenz annehmen will. Damit handelt er sich reichlich Ärger ein. Von Michael lässt er sich schließlich zu einem letzten Ultimatum überreden: Wenn Alex den Song termingerecht einsingt, bleibt er dabei. Kurz darauf läuft der Song im Radio ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick