Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Das irre Groupie

ProSiebenStaffel 1Folge 84
Das irre Groupie

Das irre GroupieJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 84: Das irre Groupie

24 Min.Ab 12

Lotta ist entsetzt über Klaus' fristlose Kündigung. Traurig verabschiedet sie sich von Laurenz, der sich eine gewisse Mitschuld an Lottas Rauswurf gibt - schließlich war er es, der sie am Anfang auf die Bühne geschickt hat. Gemeinsam mit Tabatha beschließt er, Lotta nicht einfach so im Stich zu lassen ... Alex ist indes immer noch schockiert, dass Michael und Lotta etwas miteinander hatten. Wie konnte er sich von Lotta so hinters Licht führen lassen!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen