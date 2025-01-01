Lotta in Love
Folge 84: Das irre Groupie
24 Min.Ab 12
Lotta ist entsetzt über Klaus' fristlose Kündigung. Traurig verabschiedet sie sich von Laurenz, der sich eine gewisse Mitschuld an Lottas Rauswurf gibt - schließlich war er es, der sie am Anfang auf die Bühne geschickt hat. Gemeinsam mit Tabatha beschließt er, Lotta nicht einfach so im Stich zu lassen ... Alex ist indes immer noch schockiert, dass Michael und Lotta etwas miteinander hatten. Wie konnte er sich von Lotta so hinters Licht führen lassen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick