ProSiebenStaffel 1Folge 89
Folge 89: Bruce kehrt zurück

24 Min.Ab 12

Stix' Tod bringt Lotta und Ninja einander näher. Sie tröstet Ninja an Stix' Grab. Beide flüchten den Leichenschmaus und gehen stattdessen an den Isarauen spazieren. Ninja erzählt Lotta, dass Stix sehr viel von ihr gehalten hat und dass sie wollte, dass Lotta ihr Ziel verfolgt. Lotta spricht wenig später mit Tabatha über ihre Zukunftspläne. Ihr ist klar, dass sie ihren Traum, Sängerin zu werden, auf Eis legen muss. Der einzige Mensch, der ihr jetzt noch helfen könnte, ist Bruce.

