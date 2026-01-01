Lotta in Love
Folge 92: Vertrauenskrisen
24 Min.Ab 12
Lotta versucht, Leander von ihrer Aufrichtigkeit zu überzeugen. Schließlich glaubt er ihr, da er Klaus und seine Machenschaften kennt. Zwischen Michael und Lotta scheint das Vertrauensverhältnis jedoch immer noch gestört zu sein. Wie auch zwischen Vince und seiner Mutter, als der erfährt, dass Achim sein wahrer Vater ist ... Hinter den Kulissen von Firework Records gärt es: Michael möchte nach Ninjas Rauswurf und Stix' Tod das Auseinanderbrechen seiner Band verhindern.
