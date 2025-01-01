Lotta in Love
Folge 96: Leander kehrt zurück
24 Min.Ab 12
Obwohl Lotta noch Schwierigkeiten hat, selbstbewusst vor ein Publikum zu treten, singt sie toll - allerdings mit dem Rücken zum Saal. Die Gäste im Leonies sind dennoch begeistert, und Leander entscheidet sich dafür, Lottas neuer Manager zu werden. Achim bietet Lotta daraufhin die Nutzung des Tonstudios an. Klaus droht mit einer Unterlassungsklage, aber Lotta lässt sich von Klaus nicht mehr einschüchtern.
