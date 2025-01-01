Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Tabathas Rausschmiss

ProSiebenStaffel 1Folge 97
Tabathas Rausschmiss

Tabathas RausschmissJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 97: Tabathas Rausschmiss

24 Min.Ab 12

Lotta will mehr über Leanders zurückliegende Verstrickungen mit Alex und Klaus erfahren, aber er lenkt ab. Im Zweifel, ob sie Achims Angebot, das Tonstudio zu nutzen, annehmen kann, bespricht sich Lotta mit Laurenz. Der rät Lotta, ihre Chancen wahrzunehmen ... Alex beschwert sich indes bei Klaus über Lotta. Sie wirft ihm vor, mit seinen krummen Methoden ihre Karriere zu gefährden. Klaus versichert, dass er Lotta und Leander schnellstmöglich entsorgen will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen