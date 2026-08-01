Lou!
Folge 1: Höhen-Angst
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou ist fest entschlossen, Tristan anzusprechen, um ihn endlich kennenzulernen. Dazu schmiedet sie mit Mina einen Plan, wann und wo sie das am. besten in die Tat umsetzen kann. Natürlich zieht sie dafür auch ihr schönstes Kleid an. Doch als es endlich soweit ist, droht ein unerwartet aufkommender Regen, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen.
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