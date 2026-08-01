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Lou!

Haus-Drachen

KinderweltStaffel 2Folge 3vom 01.08.2026
Haus-Drachen

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Lou!

Folge 3: Haus-Drachen

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lous Mutter freut sich darüber, dass ihr Wasserhahn tropft. Das bietet nämlich einen hervorragenden Vorwand, ihren Nachbarn Richard um Hilfe zu bitten und eine Gelegenheit zu schaffen, in der sie ihm ihre Gefühle gestehen kann. Doch während sie auf ihn wartet, ruft unerwartet ihre Mutter an. Die ist bereits in der Stadt und will ihr einen Besuch abstatten.

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