Lou!
Folge 6: Weihnachts-Wahnsinn
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Es ist Weihnachten. Die Zeit, in der Lous Mutter gern dem festlichen Glanz erliegt und lauter dumme Sachen anstellt. Doch das soll dieses Mal nicht passieren. Lou sagt ihr ganz genau, was sie im Einkaufszentrum besorgen soll. Dort trifft sie Mina und erfährt, dass sich deren Eltern scheiden lassen wollen. Lou geht mit ihr nach Hause und erzählt ihr, um sie trösten, die teils traurige, aber am Ende dennoch Hoffnung spendende Geschichte ihrer Mutter. Doch wird diese es indessen schaffen, die ihr aufgetragenen Einkäufe zu erledigen?
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