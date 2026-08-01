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Lou!

Silvester-Knaller

KinderweltStaffel 2Folge 8vom 01.08.2026
Silvester-Knaller

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Lou!

Folge 8: Silvester-Knaller

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou freut sich riesig darüber, dass Tristan mit ihr Silvester feiern will. Als sie ihn am Nachmittag davor noch einmal besucht, passiert ihr jedoch ein dummes Missgeschick. Tristan ist daraufhin mächtig sauer auf Lou und der schöne Abend somit geplatzt. Um eine Gelegenheit zu schaffen, um sich wieder mit Tristan versöhnen zu können, versucht Lou eine Silvesterfeier zu organisieren, zu der sie ihn einladen will. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es scheint.

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